شكرا لقرائتكم خبر عن عقم رمضان صبحى التهديفى بالوديات يثير القلق فى بيراميدز قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من القلق داخل الجهاز الفنى لنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، من العقم التهديفى الذى أصاب رمضان صبحى الوافد الجديد للفريق من صفوف الأهلى، حيث خاض اللاعب المباريات الودية الثلاثة التى لعبها بيراميدز استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري ولم يسجل أهدافاً، فى الوقت الذى يعول فيه مسئولو بيراميدز على قدرات رمضان صبحى الهجومية لتحقيق أهداف النادى السماوى بالموسم الجديد سواء على صعيد البطولات المحلية أو بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ولعب بيراميدز أمام سموحة وفاز بهدفين مقابل هدف سجل ثنائية بيراميدز فى المباراة نبيل عماد دونجا، وإبراهيم حسن، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد من ركلة جزاء، ثم واجه بيراميدز نظيره البنك الأهلى وفاز بهدفين دون رد عن طريق مهاجمه دودو الجباس، وصانع الألعاب إسلام عيسى، ثم حقق بيراميدز فوزا كبيرا على ضيفه أهلي بنى غازي الليبي بأربعة أهداف دون مقابل فى اللقاء الودى الذي جمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للموسم الجديد، سجل ثلاثية بيراميدز في المباراة المهاجم محمود وادي "هدفين" وعبد الله السعيد من ركلة جزاء، وإبراهيم حسن.

على الجانب الآخر، أبدى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز ، ارتياحه الشديد لفترة الإعداد التي خاضها فريق الكرة استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا ، موضحا أن الفريق يتطور من مباراة لأخرى، وأوضح استفادة اللاعبين بمرحلة الإعداد جيدا سواء فنيا أو بدنيا، مشيرا إلى أنه متفائل بوجود أروابارينا على رأس الجهاز الفني لبيراميدز، بفضل الحالة الجيدة التي خلقها داخل الفريق واللاعبون كذلك لديهم إصرار كبير للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها النادى.

وأشار هاني سعيد إلى أن الجهاز الفني قرر الاكتفاء بالمباريات الودية الثلاثة التي خاضها أمام البنك الأهلي وسموحة وأهلي بني غازي الليبي والوقت ضيق قبل انطلاق الدوري وبالتالي سيكتفي الفريق بالتدريب اليومي تحضيرا لأول مباراة رسمية أمام الاتحاد السكندري.

وأكد المدير الرياضي أنه سعيد للغاية بالصفقات التي أبرمها النادي ودعم صفوفه بمجموعة مميزة من النجوم في عدة مراكز، موضحا أن تأثيرها واضح في اللقاءات الودية وسيظهر أكثر مع المباريات الرسمية، مشيرا إلى أنه من غير الوارد إبرام صفقات جديدة قبل غلق باب القيد وبنسبة 95 %، سيبدأ بيراميدز موسمه الجديد بالقائمة التي أعلن عنها وتضم 29 لاعبا، على أن تكون التدعيمات في مرحلة الشتاء في فبراير المقبل.

أشار هاني سعيد إلى أن اللاعب الدولي البوركيني إيريك تراوري سينتظم في التدريبات بداية من الأحد المقبل ونفس الأمر بالنسبة للغاني جون أنطوي بعد إنهاء تصاريح الدخول الخاصة بهما مؤخرا، لتكتمل صفوف بيراميدز قبل بداية موسمه الجديد.

وعن كأس الكونفدرالية الأفريقية، قال المدير الرياضي إن الفريق يتابع جيدا مباراة هورسيد الصومالي والاتحاد الليبي في إياب الدور التمهيدي، والانتصار الذي حققه الفريق الليبي في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، والجهاز الفني سيشاهد تسجيلات للمباراتين بعد تحديد المتأهل الذي يواجهه بيراميدز في دور الـ32 الأول من البطولة القارية، مشيرا إلى أن بيراميدز يأمل بدء مشواره بكل قوة في جميع البطولات لأن هدفه واضح وهو المنافسة على الألقاب.