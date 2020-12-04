شكرا لقرائتكم خبر عن الغائبين بالأهلي يحفزون زملائهم في المعسكر التحضيري قبل نهائي الكاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتقد الأهلي جهود الرباعي المصاب بفيروس كورونا أحمد رمضان «بيكهام» ووليد سليمان والمالي أليو ديانج وأحمد ريان بجانب النيجيري جونيور أجايي للإصابة أمام طلائع الجيش المقررة السبت، في نهائى كاس مصر. وحرص اللاعبين المصابين على التواصل مع زملائهم بالفريق لتحفيزهم قبل النهائي والشد من أزرهم من أجل بذل قصارى الجهد لتحقيق اللقب وإضافة البطولة الثالثة للفريق في الموسم الحالي . الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

كانت هذه تفاصيل خبر الغائبين بالأهلي يحفزون زملائهم في المعسكر التحضيري قبل نهائي الكاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.