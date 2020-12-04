شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتسلم الاستغناء الخاص بأحدث صفقاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم النادى الإسماعيلى الاستغناء الخاص بمحمد عادل لاعب وسط الإنتاج الحربي المنضم حديثاً لقلعة الدراويش، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق الأسبوع المقبل. كان الإسماعيلى قد تعاقد مع عادل، بعد توصية لجنة التعاقدات التى يترأسها المهندس إبراهيم عثمان بالتعاقد مع اللاعب وتشمل عضويتها أحمد العجوز وأبوطالب العيسوى وخالد القماش وأشادت اللجنة بامكانات اللاعب نظراً لمستواه المميز وإجادته اللعب بأكثر من مركز ، وفى ظل ترحيبه بإرتداء قميص الدراويش باعتباره أحد أعرق الأندية فى مصر والقارة السمراء . الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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