شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكلفة تأجيل أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 اليوم إن تأجيل الدورة إلى العام المقبل بسبب جائحة كوفيد-19 سيكلف القائمين على تنظيم الحدث 294 مليار ين (2.8 مليار دولار) إضافية.

وستوزع هذه التكاليف الإضافية بين اللجنة المحلية المنظمة وحكومة العاصمة اليابانية والحكومة المركزية في البلاد.

وقال المنظمون إنه يتوقع أن تدفع اللجنة المنظمة 103 مليارات ين، وأن تدفع الحكومة المركزية 71 مليار ين، بينما تدفع حكومة العاصمة طوكيو 120 مليارا.