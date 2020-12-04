شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة وزارية بناشئي السلة بعد الفوز على غينيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء الذي قدمه منتخب الناشئين أمام غينيا في مستهل مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية دون 18 عاما، التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري
وأعرب عن امله فى مواصلة الانتصارات أملاً فى الفوز باللقب، وأكد أن منتخب الناشئين قدم مباراة كبيرة أمام نظيره الغيني، ونجح في إيقاف مفاتيح لعبه، خاصة وأنه فريق قوي يضم بين صفوفه 4 لاعبين محترفين في فرنسا وإسبانيا على مستوى الكبار، وقال مباراة السنغال ستكون فارقه أمام ناشئين الفراعنة في مشوارهم نحو الفوز باللقب وبلوغ المونديال
وأضاف، أن منتخب الناشئين استطاع التفوق بالرغم معاناته من الغيابات، لكنه نجح في الفوز باللقاء، واستطاع مهاب ياسر أن يفرض نفسه نجما فوق العادة بتسجيله 39 نقطة في المباراة.
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