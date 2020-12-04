شكرا لقرائتكم محمد الحنفي يدير نهائي كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد و عزب حجاج علي تعيين الحكم الدولي محمد الحنفى لادارة مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء غدا السبت في نهائي كأس مصر التي ستقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء اختيار اللحنة للحنفي لإدارة هذه نهائى كاس مصر بعد غيابه عن الدور قبل النهائي للبطولة التى أدار فيها محمد معروف مباراة الأهلى والاتحاد السكندري بينما أدار محمود البنا مباراة الزمالك وطلائع الجيش .

و رصد مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مبلغ مليون و 500 ألف جنيه لبطل كأس مصر في المباراة المقرر لها غدا السبت والتي تجمع الأهلي و طلائع الجيش غدا باستاد برج العرب بالإسكندرية .

اكد وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكاس مصر سيحصل علي مليون و ٥٠٠ ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثاني علي أي مكافآت مالية.

في سياق مغاير يدخل فريق الكرة بالأهلي اليوم ، الجمعة، معسكر مغلق استعداداً لخوض نهائي كأس مصر المقرر لها الثامنة من مساء غداً السبت بإستاد برج العرب أمام طلائع الجيش ويخوض الأحمر مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ثم يعلن بهده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قائمة الفريق التى ستتجه للأسكندرية من أجل خوض اللقاء المرتقب الذى يتطلع الاهلي للفوز به من أجل حصد البطولة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز بالدوري وأفريقيا.