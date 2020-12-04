شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة ينشد وصافة الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يبحث أهلي جدة عن وصافة الدوري السعودي للمحترفين عندما يحل السبت ضيفاً على ضمك في ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها في افتتاحية الجولة السابعة من البطولة.

وتقام بجانب لقاء أهلي جدة وضمك، مباراتان في نفس اليوم تجمع بين الباطن والتعاون والفيصلي والعين، في حين تستكمل الجولة يومي الأحد والاثنين.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما ضمك بنقطة واحدة حصل عليها من تعادل وحيد على أرضه أمام الفيصلي وهو يبحث عن تحقيق فوزه الأول.

وكان آخر ظهور قد شهد فوز الأهلي على الفيصلي 2-1 بينما خسر ضمك بالنتيجة نفسها من الشباب.

ويبدو الأهلي بقيادة هدافه عمر السومة مرشحاً للفوز إلا إذا نجح ضمك بإيقافه وتحقيق نتيجة إيجابية على غرار الموسم الماضي حين فاز في الدور الثاني 2-1، وسبق للفريقين اللعب مرتين فقط على مستوى دوري المحترفين في الموسم الماضي وكسب الأهلي المواجهة الأولى بنتيجة 5-1 ورد ضمك بهدفين لهدف.

وفي اللقاء الثاني يبحث الباطن عن تعويض خسارته الأخيرة من الوحدة عندما يستقبل التعاون العائد من التعادل أمام الاتفاق.

ويحتل الباطن المركز التاسع بسبع نقاط والتعاون يسبقه بمركز بتسع نقاط.

ويبحث الفيصلي السابع (9 نقاط) عن تعويض خسارته أمام الأهلي في الجولة الماضية عندما يستضيف العين الفائز في آخر مباراتين على ضمك والرائد ، ما جعل الوافد الجديد يحتل المركز الثالث عشر بست نقاط.