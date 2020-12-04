شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكواش يكشف عن الموعد الجديد لبطولة بريطانيا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش " PSA" عن الموعد الجديد لبطولة بريطانيا المفتوحة، التى تعتبر واحدة من أقدم البطولات فى اللعبة، بعدما تم إلغاؤها العام الجارى بسبب انتشار وباء كورونا، وحددت رابطة المحترفين يونيو 2021 موعداً لإقامة البطولة الدولية وفقًا للضوابط التي وضعتها حكومة المملكة المتحدة.

ويحمل الثنائى المصرى نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات ومحمد الشوربجى المصنف الثانى للرجال لقب البطولة عن النسخة الماضية.

من جهته، قال كير وورث المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش الانجليزى، القلق الكبير الناجم عن الوباء العالمي أجبرنا على إلغاء بطولة بريطانيا المفتوحة في 2020 ، ولكننا سعداء للغاية لتحديد موعد الحدث في 2021 ونتطلع بشدة إلى الترحيب بالرياضيين من جميع أنحاء العالم مرة أخرى، بطولة بريطانيا المفتوحة هي واحدة من أبرز أحداث الاسكواش ونحن نركز على أفضل تنظيم ممكن حدث مع رابطة اللاعبين المحترفين".

وفى وقت سابق، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر ديسمبر الجارى، حيث واصل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، هيمنته على الصدارة للشهر الثانى على التوالى بعد صعوده إليه فى نوفمبر الماضى، وذلك عقب تتويجه مؤخراً ببطولة كلاسيك للرجال، فيما استمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى وطارق مؤمن فى المركز الثالث.

وفى المركز الرابع تقدم النيوزلاندى بول كول على حساب كريم عبد الجواد الذى تراجع للمركز الخامس بعد انسحابه من بطولة كلاسيك للإصابة، فيما حافظ مروان الشوربجى على التصنيف السادس.

وتقدم فارس الدسوقى مركزاً ليصل إلى التصنيف الـ11 عالمياً، وتراجع محمد أبو الغار إلى المركز الـ12 وحافظ مصطفى عسل لاعب الأهلى على المركز الـ14.