شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية المسحة الثانية لفيروس كورونا لـ هداية ملاك بطلة التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت نتيجة مسحة كورونا الثانية التى خضعت لها هداية ملاك، لاعبة منتخب التايكوندو، إيجابية العينة الخاصة بها، على أن تستمر فى العزل الصحى والخضوع للبروتوكول العلاجى مع غيابها عن معسكر المنتخب الذى يقام غدا لحين تمام شفائها وتحول المسحة من إيجابية إلى سلبية حيث تخضع بعد عدة أيام لمسحة جديدة.

وفى المقابل، تحولت مسحة عبد الرحمن وائل لاعب المنتخب إلى سلبية، وتم التأكد من شفائه تماما، ومن المقرر أن ينضم لمعسكر المنتخب الذى يقام غدا فى إطار الاستعداد للبطولات الفترة المقبلة.

وكان الثنائى قد تعرضا للإصابة داخل المعسكر وحصلا على راحة من الجهاز الطبى، وخلال الإجازة المرضية أصيبا بالفيروس، وهما خارج تدريبات المنتخب، وفى منزلهما، بعيدا عن باقى اللاعبين، فتم عمل مسحة كورونا بالمركز الأولمبى للاعبى ولاعبات التايكوندو للتأكد من سلامتهم مع منحهم راحة 72 ساعة على أن يعودا إلى المعسكر بالمركز مرة أخرى بعد غد الثلاثاء.

وتعرض اللاعب عبد الرحمن وائل فى ظل عمله كطبيب، بينما أصيبت هداية خلال الراحة التى حصلت عليها من المعسكر.