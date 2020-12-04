شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على فسخ التعاقد مع بيكيتى سيلفا لضم مروان الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم النادى الإسماعيلى فسخ تعاقده مع الغينى بيكيتى سيلفا لاعب الفريق حال نجاح المفاوضات مع مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى، الذى فسخ تعاقده مع ناديه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المادية منذ 6 أشهر، من أجل إفساح المجال أمام قيد المدافع التونسى فى قائمة الدراويش للموسم الجديد، لاسيما أن الإسماعيلي يضم فى الوقت الحالى خمسة لاعبين أجانب، هم بينسون شيلونجو وبيكيتي وتم قيدهما في القائمة الأولى، وأري بابل ورضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وسيتم قيدهم في القائمة الثانية.

مروان الصحراوي من مواليد 9 يناير 1996 بمدينة مارسيليا الفرنسية، مزدوج الجنسية تونسى فرنسى لعب خلال مسيرته لأندية الترجي و البنزرتي في تونس، ميتز الفرنسي، جيماريش البرتغالي.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .