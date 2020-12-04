شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى القرن وثنائية زعيم الثغر على مائدة العشرى فى الطلائع قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف طارق العشرى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات الأهلى الأخيرة سواء فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى أمام الزمالك والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا للقارة بعد غياب 7 سنوات أو مباراة زعيم الثغر التى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف ليصعد لنهائى الكأس من أجل استكشاف مواطن القوة والضعف للفريق الأحمر قبل ملاقاته فى الثامنة مساء غدٍ السبت فى نهائى كأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية،

وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأولى بنهائى كأس مصر والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامته بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.

من جهته كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصرى بين بطل الدورى وهو الأهلى وبين بطل كأس مصر، وفى حال فوز فريق واحد بالدورى والكأس تنص اللائحة على مواجهة بطل الدورى لصاحب المركز الثانى لكأس مصر.

وتأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات حتى الآن هم: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.