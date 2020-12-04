شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يحتفى بـ 9 أساطير مصريين: ملوك القارة الأفريقية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا على إنستجرام صورة لـ 9 لاعبين ممن مثلوا منتخب مصر على مر التاريخ وصفهم بأنهم أساطير الكرة المصرية وملوك القارة الأفريقية، وأبرزهم محمد صلاح، أبو تريكة، أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق والمتوج معه بـ 4 بطولات لكأس الأمم الأفريقية.



اساطير مصر

وضمت الصورة أيضا مهاجم المنتخب التاريخى حسام حسن، بالإضافة لنجم الزمالك السابق أحمد الكاس ومهاجم الأهلى المميز عماد متعب، كما ظهر نجم خط الوسط مجدى عبد الغنى خلال الصورة التي شهدت أيضاً تواجد لـ أحمد فتحى لاعب بيراميدز الحالي، وأسطورة حراسة المرمى عصام الحضرى.



صورة فيفا

من ناحية أخرى، استعرضت صحيفة "صن" الإنجليزية بالأمس قيام أحد الأشخاص بعمل تمثال مصغر للنجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مصنوع من الطين، والذى ظهر مشابها لحد كبير، لشكل النجم المصرى.

وعلقت الصحيفة الإنجليزية، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلة:" هذا الرجل صنع محمد صلاح من الطين وهو أمر لا يصدق".

ويتجه العديد من الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، لإستخدام موهبتهم فى الرسم أو صنع التماثيل، للاعبين الأفضل فى العالم، من أجل كسب شهرة واسعة من عشاق هؤلاء النجوم.

فى سياق آخر، كشف بيب ليندرز، مساعد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، السر الذى ساعد فى تحول المصرى محمد صلاح إلى أحد أبرز المهاجمين فى العالم، بعدما حصد الفرعون مجموعة كبيرة من الألقاب منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد فى صيف 2017.

وقال بيب ليندرز فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول، "محمد صلاح موهوب، ومخيلته وحدسه فى اللحظات الحاسمة رائعان".