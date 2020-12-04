شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و500 ألف جنيه مكافأة بطل كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ مليون و500 ألف جنيه لبطل كأس مصر فى المباراة المقرر لها غدا السبت، والتى تجمع الأهلى وطلائع الجيش غدا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذى باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر سيحصل على مليون و500 ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثانى على أى مكافآت مالية.

فى سياق مغاير يدخل فريق الكرة بالأهلى، اليوم الجمعة، معسكرا مغلقا استعداداً لخوض نهائى كأس مصر المقرر لها الثامنة من مساء غد السبت باستاد برج العرب أمام طلائع الجيش، ويخوض الأحمر مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، ثم يعلن بعده الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قائمة الفريق التى ستتجه للإسكندرية من أجل خوض اللقاء المرتقب الذى يتطلع الأهلى للفوز به من أجل حصد البطولة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز بالدوري وأفريقيا.