سلة براعم سموحة تهزم سان مارك

حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة مواليد 2010 بنين بقيادة عمرو محمد عبد الحليم الفوز في إطار دوري منطقة الإسكندرية للميني والميكرو وتغلب علي نظيره سان مارك .

يضم الفريق النجوم: أدهم رامي ويحيي زكريا ويوسف محمد ومازن محمد ومحمد إبراهيم ومحمود عمر وعمر محمد وعمرو محمد وسيف مصطفي وإياد طارق وساجد محمد ويحيى محمد ومصطفى ماجد وادم أحمد ويحيى أحمد وآدم محمد وعلي محمد ويوسف أحمد وآدم حسام.

بينما يضم الجهاز الفني الكابتن عمرو محمد عبد الحليم مدرب والكابتن عادل شعبان إداري والدكتور إسلام عادل طبيب والكابتن خالد حاتم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن المطراوي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة رجال. ومازن محمد ومحمد إبراهيم ومحمود عمر وعمر محمد وعمرو محمد وسيف مصطفي وإياد طارق وساجد محمد ويحيى محمد ومصطفى ماجد وادم أحمد ويحيى أحمد وآدم محمد وعلي محمد ويوسف أحمد وآدم حسام.بينما يضم الجهاز الفني الكابتن عمرو محمد عبد الحليم مدرب والكابتن عادل شعبان إداري والدكتور إسلام عادل طبيب والكابتن خالد حاتم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن المطراوي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة رجال.

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