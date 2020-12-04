شباب سموحة يهزم المقاولون ببطولة الجمهورية

حقق فريق الشباب لكرة القدم بنادى سموحه فوزا غاليا ومستحقا على ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، احرزه اللاعب محمد سليم فى الدقيقة 37 من عمر المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانحل فى آول مباريات بطولة الجمهورية.
لعب سموحه المباراة بتشكيل مكون من:
حسين تيمور، أحمد غنيم، طارق سعد، رضا رأفت، محمد رشاد، محمد أبو الحمد، كريم هانى، رضا الحسينى، أحمد هشام، سلامه احمد ،مؤمن حمدان، محمد سليم.
وشارك خلال المباراة كل من: علاء نبيل، شريف شيش، مهند أحمد.
يضم الجهاز الفنى :
رئيس قطاع الناشئين محمود صبحى،
يترأس قطاع الكرة بنادى سموحه الكابتن صلاح الناهى، نائب رئيس القطاع الكابتن جمال زكى، المشرف على حراس المرمى الكابتن محمد عبد العال.
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