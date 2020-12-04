استبدال حكم مباراة المقاولون وسولار الجيبوتي ومساعده الليبيين بحكمين تونسيين

تأكد استبدال الليبي محمد أغا حكم مباراة المقاولون العرب و ارتا سولار الجيبوتي ، ضمن الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، ومساعده عبد الواحد حريويده، المصابين بفيروس كورونا.

تم إخطار نادي المقاولون العرب، بشكل رسمي، بأنه سيتم الإستعانة بحكمين تونسيين، من مباراة أهلي بنغازي وبطل الصومال ، التي ستكون بالقاهرة والمقرر لها يوم الأحد المقبل، ليكون أحدهم حكم مساعد وحكم الساحة سيكون حكم رابع لمباراة المقاولون.

سيتولى إدارة اللقاء الحكم المساعد وحيد الجحاوي، وإبراهيم بوكوز سيكون حكم مساعد أول له.

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أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها طاقم التحكيم الليبي المكون من، محمد أغا، حكم ساحة، ومساعديه، إبراهيم بوكوز، وعبدالواحد حريويده، ووحيد الجحاوي، إيجابية عينة محمد أغا و عبد الواحد حريويده، وتم عزل الثنائي بفندق الإقامة.

ستكون المباراة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز ذئاب الجبل، بهدف نظيف، بجيبوتي.

ووصلت بعثة فريق أرتا سولار يوم

الأربعاء الماضي للقاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، فيما عادت بعثة ذئاب الجبل من جيبوتي صباح يوم الأثنين.

أجرى لاعبو المقاولون العرب، والجهاز الفني والإداري مسحة كورونا يوم الأربعاء، قبل ٤٨ ساعة من مباراة العودة التي ستكون يوم الجمعة المقبلة.

أبرم المقاولون العرب، حتى الآن 10 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و كابوريا لاعب الزمالك، وباسم علي لاعب النادي الأهلي وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.