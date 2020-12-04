مالى تواجه السنغال بالبطولة الأفريقية للسلة

تقام اليوم منافسات الجولة الثانية من مباريات البطولة الأفريقية لكرة السلة ناشئات تحت 18 سنة ، وكذلك الأولاد لنفس المرحلة العمرية ، و التي تقام بصالات ستاد القاهرة وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى .

ويلتقى اليوم منتخب مالى مع نظيره السنغال ناشئين وناشئات، حيث تقام مباراة الناشئات

في تمام الخامسة والنصف بينما يلتقى منتخب الناشئين في تمام الثامنة مساءا.

وتحصل منتخبات ناشئين وناشئات مصر راحة اليوم من المنافسات على أن تلتقى غدا مع السنغال الاولى فى الثالثة عصرا والثانية فى الثامنة مساءا .

وكانت مباريات الأمس ، قد شهدت خسارة منتخب الناشئات امام مالى بنتيجة 36/64 وفوز الناشئين على غينيا 68/60 في أولى مباريات البطولة ، و التي يشارك بها منتخبات كل من مالى، السنغال، غينيا والكونغو، بالإضافة الى مصر المستضيفة .



ويتولى إدارة البطولة المؤهلة إلى منافسات كأس العالم على مستوى الناشئين والناشئات، محمد فتحي وخالد القوصي عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.