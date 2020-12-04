موعد مباراة المقاولون وسولار الجيبوتي والقنوات الناقلة

يلتقي المقاولون العرب لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، مساء اليوم الجمعة، ضمن الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ستكون المباراة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكانت

مباراة الذهاب، انتهت بفوز ذئاب الجبل، بهدف نظيف، بجيبوتي.

ويستعد ذئاب الجبل بقوة لمواجهة أرتا سولار، ويسعى لتخطي عقبة الفريق الجيبوتي، للصعود لدور الـ٣٢

من البطولة الكونفدرالية، ومواجهة النجم الساحلي التونسي.

موعد المقاولون وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية..

ستكون المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية

ستنقل المباراة أرضيًا عبر قناة تايم سبورت