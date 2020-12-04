10 لاعبين بالقائمة الثانيه لغزل المحله

انهى نادى غزل المحلة القائمة الثانية للفريق والتى سيتم إرسالها الى لجنة شؤون اللاعبين بالجبلايه الاحد القادم والتى تضم 9 لاعبين بخلاف تجديد اعارة محمود صلاح القادم من الاسماعيلي.

وهم خالد لطفى ديفندر قادم من نادى السويس واسلام فؤاد مهاجم قادم من نادى طنطا وأحمد الشيخ وسط مهاجم قادم من نادى إف سى مصر.

الأفريقي إيمانويل إجيبتور خط وسط قادم من الداخلية والأفريقي موسيس مهاجم قادم من نادى المقاصه واحمد حسن مهاجم إعارة موسم قادم من وادى دجله وأحمد عيد مدافع إعارة موسم قادم من سيراميكا وعمرو شعبان حارس مرمى قادم من الرجاء المطروحى

ومحمود رضا حارس مرمى قادم من وادى دجله .

من ناحيه اخرى فقد خاض الفريق لقاء ودى امام مياه شربين بملعب سمنود انتهى بفوز الفلاحين بخماسيه نظيفه احرز الاهداف يحي حامد هدفين واسلام فؤاد واحمد الشيخ ومحمد حمدان لكل منهم هدف .

وقد قام خالد عيد خلال هذا اللقاء بمشاركة لاعبيه الجدد خلال هذا اللقاء وكانو عند حسن الظن من نادى إف سى مصر.الأفريقي إيمانويل إجيبتور خط وسط قادم من الداخلية والأفريقي موسيس مهاجم قادم من نادى المقاصه واحمد حسن مهاجم إعارة موسم قادم من وادى دجله وأحمد عيد مدافع إعارة موسم قادم من سيراميكا وعمرو شعبان حارس مرمى قادم من الرجاء المطروحىومحمود رضا حارس مرمى قادم من وادى دجله .من ناحيه اخرى فقد خاض الفريق لقاء ودى امام مياه شربين بملعب سمنود انتهى بفوز الفلاحين بخماسيه نظيفه احرز الاهداف يحي حامد هدفين واسلام فؤاد واحمد الشيخ ومحمد حمدان لكل منهم هدف .وقد قام خالد عيد خلال هذا اللقاء بمشاركة لاعبيه الجدد خلال هذا اللقاء وكانو عند حسن الظن

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