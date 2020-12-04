اليوم.. المقاولون يواجه سولار الجيبوتي بالكونفدرالية

يلتقي المقاولون العرب لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، مساء اليوم الجمعة، ضمن الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ستكون المباراة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز ذئاب الجبل، بهدف نظيف، بجيبوتي.

في سياق متصل.

تعرض الليبي محمد أغا حكم مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور التهميدي من الكونفدرالية الأفريقية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها طاقم التحكيم الليبي المكون من، محمد أغا،

حكم ساحة، ومساعديه، إبراهيم بوكوز، وعبدالواحد حريويده، ووحيد الجحاوي، إيجابية عينة محمد أغا و عبد الواحد حريويده، وتم عزل الثنائي.

ومن المقرر أن يسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المهمة للحكم المساعد وحيد الجحاوي، وإبراهيم بوكوز حكم مساعد له، وسيستعين الكاف بحكمين من مباراة أهلي بنغازي وبطل الصومال "التونسيين"، التي ستكون بالقاهرة والمقرر لها يوم الأحد المقبل، ليكون أحدهم حكم مساعد والآخر حكم رابع.

ووصلت بعثة فريق أرتا سولار يوم الأربعاء الماضي للقاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، فيما عادت بعثة ذئاب الجبل من جيبوتي صباح يوم الأثنين.

أجرى لاعبو المقاولون العرب، والجهاز الفني والإداري مسحة كورونا يوم الأربعاء، قبل ٤٨ ساعة من مباراة العودة التي ستكون يوم الجمعة المقبلة.

أبرم المقاولون العرب، حتى الآن 10 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و كابوريا لاعب الزمالك، وباسم علي لاعب النادي الأهلي وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.