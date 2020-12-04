أزمة في الزمالك بسبب ملعب مباريات الموسم الجديد

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسئولي نادي الزمالك يواجهون أزمة في الوقت الجاري بسبب ملعب مباريات الفريق في الموسم الجديد. وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار أن النادي حدد ملعب استاد القاهرة لاستضافة مبارياته إلا أن الملعب سيتم إغلاقه خلال الفترة المقبلة لأعمال الصيانة". النادي حدد ملعب استاد القاهرة لاستضافة مبارياته إلا أن الملعب سيتم إغلاقه خلال الفترة المقبلة لأعمال الصيانة". وتابع: "كما أن هناك قرار خاص بملعب بتروسبورت وهو منع إقامة مباريات الأهلي أو الزمالك عليه وبالتالي النادي هيبدأ في التحرك لتحديد ملعب جديد والحصول علي الموافقات الأمنية". وهو منع إقامة مباريات الأهلي أو الزمالك عليه وبالتالي النادي هيبدأ في التحرك لتحديد ملعب جديد والحصول علي الموافقات الأمنية". وأتم: "الأقرب للزمالك ملعبين وهم الكلية الحربية أو السكة الحديد والزمالك سيبدأ الموسم الجديد بمواجهة فريق المقاولون العرب في موسم (2020 - 2021)".

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