الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الطلائع بنهائي الكأس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، تدريبه الأخير، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في نهائي بطولة كأس مصر، غدًا السبت.
واختار «موسيماني» 22 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.
خط الوسط: محمود كهربا وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو داكوستا.
خط الهجوم: مروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف وحسين الشحات.
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