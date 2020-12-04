شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الطلائع بنهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، تدريبه الأخير، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في نهائي بطولة كأس مصر، غدًا السبت.

واختار «موسيماني» 22 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

خط الوسط: محمود كهربا وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو داكوستا.

خط الهجوم: مروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف وحسين الشحات.