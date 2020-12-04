شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي المريخ: أتمنى استثمار نتائج الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد جوهر، رئيس نادي المريخ البورسعيدي، إنه يجب استثمار نتائج الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم التي أقيمت مؤخرًا.
أضاف خلال مداخلة هاتفية فيبرنامج «ملعب البلد»، أنه فوجئ بوضعه ضمن المكلفين بصياغة لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.
ووعد أحمد جوهر أن يكون على مستوى المسؤولية في صياغة لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، مطالبا بدعم حوار الروابط الرياضية، فنجاح الروابط هو نجاح للكرة المصرية.
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