شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الزمالك: باتشيكو أخطأ في مباراة القرن أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أسباب عدم ظهوره بشكل ‏مناسب في نهائي القرن أمام الأهلي، لعدم مشاركته في مركزه الأساسي.‏



وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك: «أنا مهاجم ألعب في مركز رقم 9، وفوجئت بالدفع بي ‏كجناح أيسر وهذا ليس مركزي ولا أجيد فيه..‏ وباتشيكو يتحمل خطأ تغيير مركزي».



وواصل: «جلست على دكة البدلاء كثيراً وهذا أثر على مستواي كثيراً، ‏ولم ألمس الكرة في مباراة الأهلي سوى 3 مرات فقط».‏



وأنهى: «تعرضت لانتقادات كبيرة بعد مستواي في مباراة الأهلي، ولكن ‏ماذا كانت تنتظر مني الجماهير وأنا أشارك في مركز جديد عليّ وأنا ‏بعيداً عن المشاركة في المباريات». ‏