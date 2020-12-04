شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: من رحلوا عن الأهلي مؤخراً فضلوا المال عن التاريخ والبطولات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على رحيل عدد من اللاعبين في صفوف النادي الأهلي.
وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «من رحلوا عن الأهلي مؤخراً فضلوا المال عن التاريخ والبطولات».
وتابع: «أتمنى أن تكون نهاية مسيرتي في الملاعب كما حدث مع الراحل ثابت البطل».
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