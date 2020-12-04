شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: من رحلوا عن الأهلي مؤخراً فضلوا المال عن التاريخ والبطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على رحيل عدد من اللاعبين في صفوف النادي الأهلي.

‎وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «من رحلوا عن الأهلي مؤخراً فضلوا المال عن التاريخ والبطولات».



‎وتابع: «أتمنى أن تكون نهاية مسيرتي في الملاعب كما حدث مع الراحل ثابت البطل».