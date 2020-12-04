شكرا لقرائتكم سلبية مسحة طلائع الجيش قبل مواجهة الأهلي بنهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش سلبية مسحة كورونا للفريق قبل مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت فى نهائى كأس مصر على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، حيث من المقرر أن يتوجه الفريق للأسكندرية بعد قليل، وتأكدت مواجهة فريق النادي الأهلي لفريق طلائع الجيش في مباراتين الأول بنهائى كأس مصر والمباراة الثانية في السوبر المصري والمقرر إقامتها بين الدورين للدوري الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد.

كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر .

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات حتى الآن هم: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى ، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي اسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.