يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، نظيره أرتا سولار، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إياب دور الـ64، من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
ويسعى المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والعبور إلى دور الـ32 من البطولة الإفريقية.
على الجانب المقابل؛ يطمح الفريق الجيبوتي، في تحقيق الخسارة في مباراة الذهاب، وتحقيق نتيجة إيجابية، وحصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من القاهرة.
وكان ذئاب الجبل حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، أحرزه ألكسندر سونج لاعب الفريق الجيبوتي بالخطأ في مرماه.
ومن المقرر أن يواجه المتأهل في مباراة اليوم، فريق النجم الساحلي التونسي، في دور 32 من البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الغياب الإفريقي.. المقاولون يستضيف أرتا سولار بحثًا عن بطاقة العبور إلى دور الـ32 في الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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