مرتضى منصور يستغيث بالرئيس السيسي: الزمالك يتعرض “لمؤامرة”





وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير النادي التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة، احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد الزمالك -على حد قوله-.

وأكد مرتضى منصور عبر مشنور على موقع “فيسبوك”: “ذلك لن يفيد قضيتنا، فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم”.

وأضاف: لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا”، وتابع: “وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر”.

كما أعلن مرتضى مصنور جاهزيته تسجيل رسالة بالصوت والصورة، موجهه للرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة مستندات للمؤامرة الكبرى – على حد قوله-.

وسبق وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا رسميًّا بحلّ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لحين انتهاء التحقيقات على ضوء المخالفات المالية التي وجدت في القلعة البيضاء.