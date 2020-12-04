أيمن يونس: أي ناد سيتفاوض مع لاعب من الزمالك سنفعل ذلك مع جميع لاعبيه.. وتعديل عقود شيكابالا وجنش

قال الكابتن أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك ان أي ناد سيحاول التفاوض مع لاعب من الزمالك سنرد عليه بالتفاوض مع جميع لاعبيه.

وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك": الزمالك يحترم جميع الأندية لكننا لن نسمح لأي ناد مهما كان محاولة استغلال الظروف الحالية لإحداث هزة في استقرار الفريق

وطمأن يونس جماهير الزمالك على الأمور داخل صفوف فريق الكرة ‏بخصوص تجديد العقود واستمرار النجوم , معقبا: نبحث تعديل عقود اللاعبين وتوفير العدل بينهم ‏وضمان بقائهم داخل النادي.‏

وأختتم "يوسن" حديثه قائلا: هدفنا استقرار الفريق وعدم المساس بكيان فريق الكرة وبعناصره ‏الأساسية.‏