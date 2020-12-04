شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب السلام يقترب من استضافة مباراة الزمالك والمقاولون فى افتتاح الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب استاد السلام من استضافة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقرر إقامتها فى افتتاح مسابقة الدورى العام بالموسم الجديد، المقرر انطلاقه فى الحادى عشر من ديسمبر الجارى، وتنتظر الجبلاية الموافقات الأمنية للإعلان بشكل رسمى عن ملعب السلام.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة قوية عندما يلتقى فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، مع أرتا سولار بطل جيبوتى، فى إياب الدور التمهيدى لكأس الكونفدرالية الأفريقية. وحذر عماد النحاس مدرب المقاولون العرب لاعبى الفريق من التهاون أمام سولار والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب والتى حسمها الذئاب بهدف نظيف، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز فى تلك المباراة لضمان التأهل إلى دور الـ 32 دون الدخول فى حسابات، كما شدد النحاس على ضرورة الإغلاق الجيد على مراكز القوة فى الفريق الجيبوتى المتمثلة فى أليكس سونج لاعب برشلونة السابق.

من جهته عقد محسن صلاح، رئيس المقاولون، وكذلك محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، جلسات تحفيزية مع لاعبى الفريق لدعمهم معنوياً لمواصلة العروض القوية فى أفريقيا واستعادة التاريخ المشرف لذئاب الجبل بعد غياب استمر لـ 15 عاماً عن التمثيل الأفريقى منذ موسم 2005.

وكان المقاولون قد دخل فى معسكرا مغلقا مساء الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة عقب ظهور نتائج المسحة الطبية لكورونا، ويدرس النحاس منح الفرصة لعدد من الصفقات الجديدة فى اللقاء المرتقب بحسب سير المباراة، مثلما حدث مع أحمد داودا فى مباراة الذهاب، ويكفى المقاولون أن يتعادل بأى نتيجة مع سولار ليتأهل إلى الدور التمهيدى الثانى، حيث يواجه ذئاب الجبل النجم الساحلى التونسى.