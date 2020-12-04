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موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلى ونهضة بركان

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جدة - عمرو شويل قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بشكل شبيه نهائى تأجيل مباراة السوبر الافريقي بين الاهلي ونهضة بركان المغربي لتقام يوم 18 دسمبر الجاري بالقاهرة بدلاً من 10 من الشهر ذاته.

 

 

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موعد مباراة السوبر الافريقي

 

موعد مباراة السوبر الافريقي  كان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة قد أعلن مؤخراً أن بطولة السوبر الافريقي ستقام يوم 10 ديسمبر الجاري بالقاهرة وهي التصريحات التى أكدها اكثر من سمئول بإتحاد الكرة وأبرزهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لأدارة إتحاد الكرة ، قبل أن يؤكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن الكاف سيُعلن خلال ساعات إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر بإستاد القاهرة ملعب  بطل دوري الأبطال أفريقيا.

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موعد مباراة السوبر الافريقي
 

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موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الافريقي  كان فريق نهضة بركان المغربي قد أعلن أنه يرفض خوض مباراة السوبر الافريقي بالقاهرة وطالب بإقامتها بقطر حسبما سبق وأعلن الكاف وهو ما رفضه الاهلي الذي تمسك بإقامة السوبر الافريقي على ملعب بطل دوري الأبطال الأفريقي.

 

موعد مباراة السوبر الافريقي
 

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الافريقي وحصد الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك يوم الجمعة الماضية بهدفين لهدف فيما توّج نهضة بركان بالكونفيدرالية على حساب فريق بيراميدز.

 

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موعد مباراة السوبر الافريقي
 

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موعد مباراة السوبر الافريقي

على صعيد متصل ، تلقى  الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك ، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان.

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