شكرا لقرائتكم المقاولون يبحث خطف بطاقة التأهل الإفريقية أمام أرتا سولار الجيبوتي الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي فريق المقاولون العرب مع غريمه أرتا سولار بطل جيبوتى فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق ذئاب الجبل قد نجح فى العودة بفوز ثمين من جيبوتى بعد مباراة الذهاب بهدف نظيف، سجله أليكس سونج نجم الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه.

وحذر عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، لاعبو الفريق، من التهاون أمام سولار والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز فى تلك المباراة لضمان التأهل إلى دور الـ 32 دون الدخول فى حسابات، كما شدد النحاس على ضرورة الإغلاق الجيد على مراكز القوة فى الفريق الجيبوتى المتمثلة فى أليكس سونج لاعب برشلونة السابق.

وعقد محسن صلاح رئيس النادى وكذلك محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، جلسات تحفيزية مع لاعبى المقاولون، من أجل دعمهم معنوياً لمواصلة العروض القوية فى أفريقيا واستعادة التاريخ المشرف لذئاب الجبل بعد غياب اتمر لـ 15 عاماً عن التمثيل الأفريقى منذ موسم 2005.

وكان المقاولون قد دخل فى معسكر مغلق مساء الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة عقب ظهور نتائج المسحة الطبية لكورونا، ويدرس النحاس منح الفرصة لعدد من الصفقات الجديدة فى اللقاء المرتقب بحسب سير المباراة، مثلما حدث مع أحمد داودا فى مباراة الذهاب، ويكفى المقاولون أن يتعادل بأى نتيجة مع سولار ليتأهل إلى الدور التمهيدى الثانى، حيث يواجه ذئاب الجبل النجم الساحلى التونسى.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى، خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلى، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داوودا، والهجوم: سيف الدين الجزيرى.