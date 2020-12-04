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جدة - عمرو شويل موعد نهائي كاس مصر 2020



يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بعد غد السبت في نهائي كأس مصر، والذي صعد إليه المارد الأحمر بعد التغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 2 / 1، بينما صعد الفريق العسكري للمباراة النهائية بعد إقصاء الزمالك والفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف.





22 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى نهائي كأس مصر



أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

لاعبو طلائع الجيش يخضعون لمسحة كورونا استعدادا لمواجهة الأهلي



أجرى لاعبو طلائع الجيش مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الاهلى بنهائى كأس مصروالمقرر له الثامنة مساء السبت على ستاد برج العرب بالاسكندرية وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وفى وقت سابق ، كشف العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، استعدادات فريقه لمواجهة الأهلى بنهائى كأس مصر والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية. وقال أحمد فؤاد المهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نسعى للتتويج بأول بطولة فى تاريخ طلائع الجيش، المكافآت والأمور المادية ليست الهدف الأساسى لنا، كل اللاعبين لديهم طموح لتحقيق إنجاز يليق بالمؤسسة وتأتى المكافآت فى المرتبة الثانية من حيث الطموح والأهداف".

وأضاف مدير الكرة بالطلائع، "سنتوجه للإسكندرية صباح الغد لدخول معسكر مغلق استعداداً لنهائى الكأس، ونتمنى من الله التوفيق والسداد لمواصلة النتائج المتميزة بعد الإطاحة ببيراميدز ثم الزمالك".

وعن الميركاتو الصيفى قال أحمد فؤاد المهدى، "تعاقدنا مع تسع صفقات وأعتقد وصلنا للقوام الأساسى والبدلاء للفريق بنسبة كبيرة لتحقيق طموحات الطلائع فى مسابقة الدورى الجديدة".

من جهته كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصرى بين بطل الدورى وهو الأهلى وبين بطل كأس مصر، وفى حال فوز فريق واحد بالدورى والكأس، تنص اللائحة على مواجهة بطل الدورى مع صاحب المركز الثانى لكأس مصر.

مفاجأة .. تخطيط الأهلي تطالب بالاستغناء عن مروان محسن فى يناير



رفض محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تفعيل عقد مروان محسن مع القلعة الحمراء، وطالبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي الاستغناء عن مروان محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم حاجة الفريق لجهوده، وترى اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف أن مروان محسن فشل في استغلال كل الفرص التى سنحت له طوال الفترة الماضية.

وقال مصدر داخل اللجنة، أن اللجنة في إحدى الاجتماعات الأخيرة، أكدت أن مروان محسن ليس له دور مع الأهلي ولم يساهم في حصول الفريق على الدوري أو بطولة أفريقيا أو الصعود لنهائي كأس مصر.

وأشار المصدر، إلى أن مروان محسن حظي بفرصة المشاركة أساسياً طوال الفترة الماضية وظهر بمستوى سيئ للغاية ظهر بوضوح في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الذى فاز فيه الأهلي بهدفين لهدف ثم واصل مستواه السيئ في مباراة الاتحاد السكندري بنصف نهائي الكأس الذي فاز فيه الاهلي بنفس النتيجة.

واكد المصدر، أن محسن صالح يقود اتجاهاً لعدم مشاركة مروان محسن مع الفريق حتى يناير المقبل وأن يتم الاعتماد على الثنائي العائد من الإعارة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأوصي محسن صالح بعدم تفعيل عقد مروان محسن الذي وقعه منذ عدة أشهر تمهيداً للإستغناء عن اللاعب في يناير والتعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل.