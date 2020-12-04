شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر محمود حمد ويطالبه بالإلتزام .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بتجهيز محمود حمد مدافع الفريق للمشاركة فى مباريات الفريق بداية من لقاء الإسماعيلى فى الجولة الأولى بالدورى المقرر لها يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الجلوس معه والمطالبة بالتركيز فى الفترة المقبلة والابتعاد عن المشاكل والأزمات والتى كلفته الغياب تماما عن اللعب فى الموسم الماضى بعد دخوله فى قضية والقبض عليه .

من ناحية أخرى ، قامت إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية بتسديد المديونيات الخاصة عليهم لدى اتحاد الكرة ليتم السماح لها بقيد القائمة الأولى للفريق أسوة بباقى الأندية بعدما قامت لجنة شئون اللاعبين بتعليق قيد القائمة الأولى للنادى البورسعيدى حتى يتم تسديد المديونيات القديمة .

وتم قيد اللاعبون الآتى ذكرهم فى القائمة الأولى وهم أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد في خط الدفاع ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، اسلام عطية ، حسين رجب ، ايزي ايميكا ، وسعيدو صنبورى ، حسن علي ، حجاج عويس في خط الوسط ، أحمد جمعة ، أوستين أموتو فى خط الهجوم.