شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخاطب الأمن لإستضافة مباراة الأهلى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسؤولو فريق غزل المحلة مديرية أمن الغربية لمعرفة الموقف النهائى لاستضافة مباراة الأهلى فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز ، حيث يبدأ الفريق المحلاوى مواجهات البطولة أمام سموحة السكندرى خارج الديار ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر الدورى الجديد، ونجح مجلس إدارة نادى غزل المحلة بتدعيم صفوف الفريق حتى الآن بـ8 لاعبين ، حيث تم تمديد إعارة محمود صلاح لاعب الإسماعيلي لموسم إضافى بعدما إنضم أيضا على سبيل الإعارة الموسم الماضى وشارك فى صعود فريقه للممتاز.

كما تم التعاقد مع كلا من خالد لطفى "منتخب السويس" ، أحمد الشيخ "نادى مصر" ، عمرو شعبان "حارس مرمى الرجاء" ، أحمد حسن "وادى دجلة" ، أحمد عيد "سيراميكا" ، إسلام فؤاد "طنطاا".

وكان غزل المحلة قد خاض العديد من الوديات حتى الآن ضمن خطة إعداد الجهاز الفنى للاعبين إستعدادا للموسم الجديد أمام وادى دجلة، طلائع الجيش، سبورتنج السكندرى وألغيت مباراته الودية أمام المنصورة.