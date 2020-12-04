غزل المحلة يبدأ تنفيذ الاشترطات الأمنية لاستضافة مباريات الدورى الممتاز

إيمانويل أجبيتور لعب لكل من أندية الشمس، أهلى طرابلس، الداخلية، وإنبى، ونجح نادى غزل المحلة فى التعاقد مع النيجيرى ايدو موسيس لاعب حرس الحدود ومصر المقاصة السابق لمدة موسمين، ووقع اللاعب على العقد فى حضور خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة وطه السيد المدير الرياضى للنادى وعلى جلال وكيل أعماله، ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى اليوم، الخميس، ودياً في إطار استعدادات الفريق المحلاوى لبطولة الدورى التى يستهلها بمواجهة سموحة السكندرى خارج الديار ضمن مباريات الجولة الأولى.

ونجح مجلس إدارة نادى غزل المحلة بتدعيم صفوف الفريق حتى الآن بـ8 لاعبين ، حيث تم تمديد إعارة محمود صلاح لاعب الإسماعيلي لموسم إضافى بعدما إنضم أيضا على سبيل الإعارة الموسم الماضى وشارك فى صعود فريقه للممتاز.

كما تم التعاقد مع كلا من خالد لطفى "منتخب السويس" ، أحمد الشيخ "نادى مصر" ، عمرو شعبان "حارس مرمى الرجاء" ، أحمد حسن "وادى دجلة" ، أحمد عيد "سيراميكا" ، إسلام فؤاد "طنطا"..

وكان غزل المحلة قد خاض العديد من الوديات حتى الآن ضمن خطة إعداد الجهاز الفنى للاعبين إستعدادا للموسم الجديد أمام وادى دجلة، طلائع الجيش، سبورتنج السكندرى وألغيت مباراته الودية أمام المنصورة.