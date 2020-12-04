شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بـ«البريميرليج»: لهذا السبب مصطفى محمد محروم من الاحتراف بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم هلول، مدرب حراس المرمى في نادي إسبانيمور الإنجليزي، إن مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، محروم من اللعب في الدوري الإنجليزي.
وأوضح هلول في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «نسبة المشاركات الدولية تحرم مصطفى محمد من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي».
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