شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو: الأهلي فاز على الزمالك بقانون كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكونغولي كابونجو كاسونجو، المهاجم السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض كان أفضل من الأهلي على مدار مباراة نهائي القرن على لقب دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: «كنا الأفضل والأخطر والأكثر استحواذاً ولكنه قانون كرة القدم وعلينا أن نحترمه، فليس الأفضل دائماً يفوز».
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