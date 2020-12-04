شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو: الأهلي فاز على الزمالك بقانون كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكونغولي كابونجو كاسونجو، المهاجم السابق لفريق الكرة بنادي ‏الزمالك، أن الفارس الأبيض كان أفضل من الأهلي على مدار مباراة ‏نهائي القرن على لقب دوري أبطال أفريقيا.‏



وأوضح في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك: «كنا الأفضل والأخطر والأكثر استحواذاً ولكنه ‏قانون كرة القدم وعلينا أن نحترمه، فليس الأفضل دائماً يفوز».‏

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