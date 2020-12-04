شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من طارق حامد على شائعة رحيله عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق حامد لاعب وسط الزمالك استيائه من الشائعات التى تطوله من حين لآخر، خصوصا بعد إيقاف مجلس الإدارة والتى تبعها العديد من الأخبار الكاذبة والشائعات عن سفره للإمارات للانضمام لأحد الفرق هناك.

أوضح حامد في تصريح لـ«المصري اليوم»، سبب الشائعة، قائلا إنها «مجرد هزار من أحد الجماهير التى روجت لشائعة سخيفة عن سفره للإمارات والرحيل عن الأبيض».

وأكد حامد : «سأظل زملكاوي لآخر يوم في عمري وزهقت فعلا من الشائعات. لكنها حرب ومخطط مدبر سينال كل لاعبي الأبيض من كتائب إلكترونية مأجورة هدفها أحداث بلبلة في الزمالك، لكن لن نسمح لهم».

وطمأن حامد الجماهير بعدم تفكيره في الرحيل واستمراره مع الزمالك تحت أي ظروف حتي لو اضطر للعب دون مقابل.