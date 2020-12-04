شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: لم ندخل في مفاوضات لضم صالح جمعة وأحمد الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن النادي يركز في الوقت الجاري من أجل التحضير للموسم الجديد للمنافسة بالشكل الأمثل.
وأكد عبدالناصر: «لم نتواصل مع الأهلي لضم أي لاعب من صفوفه».
وتابع: «لم ندخل في مفاوضات لضم صالح جمعة وأحمد الشيخ».
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