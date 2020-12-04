شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو عن رحيله من الزمالك: «سنة الحياة .. وسأظل مشجعاً للأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، إن رحيله عن الزمالك مؤلم حاله ‏حال أي انفصال، مشيراً إلى أنها سنة الحياة.‏



وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك: «نعم رحلت عن الزمالك ولكني سأظل مشجعاً للفريق ‏الأبيض».‏