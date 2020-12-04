عمر ربيع ياسين: الإسماعيلي ينجح في استعارة محمد صبحي حارس الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي نادي الإسماعيلي اتفق مع نظائرهم في الزمالك في استعارة محمد صبحي حارس الأخير لمدة موسم واحد لتدعيم مركز حراسة المرمى. وتابع عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «يعقد مسؤولو الإسماعيلي جلسة مع الزمالك من أجل انهاء الاتفاق وتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة بعد أن أبدى الحارس موافقة على اللاعب للإسماعيلي». الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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