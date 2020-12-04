شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يوضح حقيقة اقتراب أسامة جلال من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، آخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع أسامة جلال، مدافع الفريق لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد عبدالناصر محمد: «لم نتلقى عروض قوية من النادي من أجل ضمه والمفاوضات كانت بصورة غير قوية».

وتابع: «النادي لا يعارض في رحيل أسامة جلال نهائيًا في الفترة الجارية ولكن اللاعب من المهم استمراره في صفوف الفريق لأنه لاعب كبير».