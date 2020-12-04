شكرا لقرائتكم أسامة عرابى: الأهلى هزم الزمالك وتوج بالكأس 1992 بعد خسارة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة عرابى نجم الأهلى السابق عن أصعب بطولات واجهته في بطولة كأس مصر خلال مسيرته في الملاعب ، و الت جاءت خلال بطولتى 1984 ، و 1992 ، أمام المصرى والزمالك على الترتيب ، وقال عرابى خلال برنامج البيت الكبير الذى يقدمه هانى رمزى و سهام الصالح ، أن الأهلى ألتقى مع المصرى ، وتقدم المصرى بهدف ، و قبل صافرة الحكم استعد سيد متولى رئيس النادى وقتها لاستلام الكأس ، فقام خالد جاب الله بتمرير الكرة إلى علاء ميهوب الذى سددها محرزا هدف التعادل للفريق الأحمر ، وتم اللجوء إلى الوقت الإضافى ، و أحرز الأحمر هدفا تأخر ، وتوج بالبطولة .

والمباراة الثانية من حيث الصعوبة كانت أمام الزمالك موسم 1992 ، وكان الأهلى قد خسر بطولة الدورى ، و أمامه بطولة الكأس ، و من الصعب خسارتها ، افتتح أيمن شوقى التهديف ، وتعادل رضا عبد العال في الشوط الثانى للزمالك ، إلا أن طاهر أبو زيد سجل هدف الفوز للأهلى في الدقيقة الأخيرة من المباراة وتوج الأحمر ببطولة الكأس .

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.





وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.