شكرا لقرائتكم غزل المحلة يجهز الاشتراطات الأمنية لاستاده قبل انطلاق الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف مسؤولو نادي غزل المحلة، على توفير الاشتراطات الأمنية اللازمة داخل ستاد المحلة وذلك لاستضافة مباريات الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل و مخاطبة الجهات الأمنية مرة أخرى للموافقة . ونجح نادى غزل المحلة، العائد مجددا إلى الدورى الممتاز هذا الموسم، فى التعاقد مع النيچيرى إيمانويل أجبيتور لاعب إنبى والداخلية السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لتدعيم الفريق، خاصة فى مركز خط الوسط. ووقع اللاعب على العقد فى حضور خالد عيد المدير الفنى لنادى غزل المحلة ووكيل اللاعب أحمد حماد.

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