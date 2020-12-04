شكرا لقرائتكم ناجي: الحضري سيكون معجزة في التدريب.. والأهلي لا يحتاج حراس مرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‎علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على قرار إعتزال عصام الحضري، حارس الأهلي ومنتخب مصر سابقًا.

‎وقال أحمد ناجي خلال تصريحات تلفزيونية: ": قرار إعتزال الحضري جاء في توقيت مناسب له".

‎وعن تجربة عصام الحضري كمدربًا لحراس المرمى، أكد أن سيكون معجزة كمدربًا لحراس المرمى.

‎وعن حاجة النادي الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد رحيل شريف إكرامي إلى صفوف نادي بيراميدز بعد نهاية عقده مع ، قال: "الأهلي ليس في حاجة للتعاقد مع حراس مرمي جدد".

‎وأوضح: "الأهلي يمتلك حراس على أعلى مستوى سواء محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير إضافة لامتلاكه مواهب قوية في قطاع الناشئين.