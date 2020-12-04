شكرا لقرائتكم معتز اينو: صالح جمعة قصر في حق نفسه وزعلان على اللي وصله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق معتز اينو نجم الأهلي السابق على رحيل صالح جمعه عن جدران القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال معتز اينو في تصريحات تلفزيونية: "صالح جمعة كان في نعمة ومش ها يحس بالنعمة اللى كان فيها اللى دلوقتي، الجمهور بيحبك عندك موهبة، لاعيب كويس، لما بتنزل كنت كويس لكن اللى بنسمعه بعدم الالتزام في التدريب والأمور الأخرى هي سبب قرار الأهلي برحيله".

أضاف: " اعتقد ان صالح جمعه لو كان ركز وكمل مع الأهلي كان ها يبقى في حتة تانية خالص وللأسف هو اللى عمل كده في نفسه".

تابع معتز اينو حديثه عن لاعب القلعة الحمراء السابق: "اعتقد ان صالح جمعه لو كان ركز وكمل مع الأهلي كان ها يبقى في حتة تانية خالص وللأسف هو اللي عمل كده في نفسه".