شكرا لقرائتكم أحمد ناجي : اللي مشوا من الأهلي فضلوا المال عن التاريخ والبطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‎علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على رحيل عدد من اللاعبين في صفوف النادي الاهلي خارج صفوف القلعة الحمراء.

‎وقال أحمد ناجي في تصريحات تلفزيونية: " من رحلوا عن الأهلي مؤخراً فضلوا المال عن التاريخ والبطولات".

‎وتابع: "اتمنى أن تكون نهاية مسيرتي في الملاعب كما حدث مع الراحل ثابت البطل".