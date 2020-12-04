شكرا لقرائتكم كاسونجو: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول.. وحلمت باللعب مع شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، ان مصطفى محمد هو أفضل مهاجم في مصر، وعليه أن يعي انه بات لاعبا كبيرا.

قال في برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"حلمت باللعب مع شيكابالا وهو في سن صغير، فلا احد يصدق مهارته الفذة والكرة بين قدميه".

قال كاسونجو، إن غياب يوسف ‏أوباما، صانع ألعاب الفريق أثر سلباً على أداء الفريق الأبيض في نهائي ‏القرن أمام الأهلي.‏

أكمل:" عانينا من غياب صانع اللعب في مركز ‏‏10، وتسبب غيابه في مشاركتي كجناح أيسر". ‏

أوضح أن رحيله عن الزمالك مؤلم حاله ‏حال أي انفصال، مشيراً إلى أنها سنة الحياة.‏

تابع:"نعم رحلت عن الزمالك ولكني سأظل مشجعاً للفريق ‏الأبيض".‏