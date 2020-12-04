شكرا لقرائتكم حسن موسي: خطورة الأهلى فى اللعب الجماعى والإختراق من العمق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسن موسي لاعب طلائع الجيش السابق أن مواجهة الاهلى وطلائع الجيش فى نهائى الكأس مختلفة عن أى لقاء اخر، مضيفا فرحة الفريق العسكري بلقب الكأس أضعاف فرحة الأهلى لأنها المرة الأولى وستفتح له صفحة جديدة فى إفريقيا والمشاركات القارية.

وعلق فى تصريحات فى برنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport1، قائلا :"مش عارف إيه الفرحة في إن الأهلي ياخد الكأس.. لكن لو طلائع الجيش كسبه الفرحة هتبقى مختلفة".

وأكمل الأهلي عنده مشاكل كتير.. ومعندهوش غير أفشة ومفيش حل فردى غيرأفشة فقط ويوجد أزمة فى خطه الدفاعى والزمالك تسبب له فى متاعب دفاعية ، مضيفا تمسك الجيش بالأمل مهم جدا لتحيقيق الكأس.

وأتم موسيمانى رائع فى تكتيتك الضربات الثابتة مضيفا خطورة الاهلى فى اللعب الجماعى والاختراق من العمق والكرات الثابتة اصبحت هامة جدا فى خطط الجنوب افريقي

يري أحمد السيد لاعب الأهلى السابق، دوافع فريقه للفوز ببطولة كأس مصر كبيرة جدا عندما يلتقى طلائع الجيش الساعة الثامنة مساء السبت المقبل عإلى استاد الجيش ببرج العرب..

وأضاف ن تتويج الاهلى الإفريق ببلقب دورى الأبطال أمام غريمه الزمالك يمنحه أفضيلة الفوز بالكأس مستفيدا بجرعته الايجابية.

وواصل لاعب الاهلى السابق حديثه حصلت على الكأس 5 مرات وكنت باشيل الكاس مع شادي محمد كابتن الفريق حيث كنت القائد الثاني حينها

وتابع الاهلى حصد كل البطولات المحلية والافريقية فى 2006 وأضاف للثلاثية السوبر المحلى والافريقي وفاز ب5 بطولات وانه انجاز رائع جدا.

وكشف عن سبب تطور مستوى أيمن أشرف وياسر إبراهيم هو وجود ترقب لاغتنام الفرصة ولك لاعب فيهم خاف على مكانه فيبذل أقصى مجهود

وأتم بطولة الكأس من مباراة واحدة مما يجعلها فرصة حقيقة أمام الأهلى لحصد الثلاثية العام المقبل فى خطوة ثانية وهامة